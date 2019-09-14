Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan S.A. tutuklanırken, F.I. ile Y.E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli S.A. ve F.I. adlı kadınlar ile Y.E. adliyeye sevk edildi.

Fiziki ve teknik takip sonucu Kırmacı Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptığı öne sürülen A.Ü. (34), F.I. (34), S.A. (30), Y.E.E. (22), T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) gözaltına alındı.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, günübirlik kiralanan bir evde fuhşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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