Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin muhtelif yerlerinde yaşları küçük 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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