Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

30.04.2022 11:48
Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaşı küçük çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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