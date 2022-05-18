Zonguldak'ta gal arısıyla mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta gal arısıyla mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı

18.05.2022 20:59

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında yetiştirilen "torymus sinensis" adlı böcekler, kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele edecek.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında yetiştirilen "torymus sinensis" adlı böcekler, kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele edecek.

Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısına karşı başlatılan çalışma kapsamında geçen yıl mayısta kestane ormanına bırakılan "torymus sinensis" adlı böcekler tekrar doğadan toplanarak üretme tesislerinde çoğaltıldı.

Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarında üretilen 1020 "torymus sinensis" böcek, Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyü ormanlarına bırakıldı.

Kavanozlarla getirilerek kestane ağaçlarının yapraklarına bırakılan böceklerle gal arısının verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere, geçen yıl salımı yapılan böceklerin bölgede tutunmuş olmasının bundan sonraki süreç için ümit verici olduğunu söyledi.

Kestanenin başta Zonguldak olmak üzere çok yerde önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Tutulmaz, "Biyolojik olması yönüyle doğal bir mücadele. Biraz zaman gerektiriyor, uzun vadede verimli bir sonuç çıkacak. Sabırla bu işi çözeceğiz." dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da dün 300, bugün ise 720 "torymus sinensis" böceğini doğaya saldıklarını belirterek, "Üretimler devam ediyor. Geçen yıl yapılan salımların ardından böcekler bölgeye yerleşti. Artık bunların sayısı artarak koloniler halinde yayılacak. Bir şeyi tamamen yok etmek mümkün değil. O böceğin zarar eşiği var. Bu zarar eşiğini aşağı indirmek bütün amacımız. Biyolojik mücadele çalışmalarımız devam ediyor.

Büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız ise kısa sürede etkin bir sonuç almalarının mümkün olmadığını dile getirerek, " Türkiye'de ve dünyada yapılan tek mücadele şekli bu. Farklı tuzaklar deniyoruz. Böceğimizin zararlıları kısa sürede yok etmesinin mümkün olmadığını bizler de biliyoruz. Böceğimizi bu alanlara yerleştirerek popülasyonu azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta gal arısıyla mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı
Zonguldak'ta gal arısıyla mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı
Zonguldak'ta gal arısıyla mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı
Zonguldak'ta gal arısıyla mücadele edecek böcekler doğaya bırakıldı

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Kaynak: AA

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