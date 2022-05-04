Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı - Son Dakika
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Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı

04.05.2022 16:22
Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı

Zonguldak'ta gazeteciler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Zonguldak'ta gazeteciler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Karaelmas Gazeteciler Derneğindeki bayramlaşma programına katılan gazeteciler, bayramlaşma programının ardından hayatını kaybeden gazetecileri mezarı başında andı.

Dernek Başkanı Mustafa Emen, üyelerinin bayramını kutlayarak, geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma töreninin her zaman devam edeceğini söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar dileyen Emen, vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

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Ramazan Bayramı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı - Son Dakika


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