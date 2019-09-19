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Zonguldak'ta Gaziler Günü kutlandı

17 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü Anma programı kapsamında Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü Anma programı kapsamında Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi.


19 Eylül Gaziler Günü Anma programı çerçevesinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Birkan Hamarat ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başaran Zonguldak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.


Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türken ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Birkan Hamarat İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Gönen Süslü, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H. Hakan Yağız, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, daire başkanları, şube müdürleri, gaziler, emniyet personeli, askerler ve öğrenciler katıldı.


Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar; "Topraklarımızın bir daha bölünmesine Hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine, bizden sonraki nesiller de hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Türk milleti tarafından en kutsal emanetini olarak koruyacaktır. Türk tarihini altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir. Atatürk'ün bu sözleri ışığında gazilere daha fazla sahip çıkılmasını diliyor ve yıllardır dile getirdiğimiz sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak rahmetle anıyor hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.


Valilik binası önünde düzenlenen törenin ardından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ve beraberindekiler, Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar'ı ziyaret etti. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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