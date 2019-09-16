Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası

Zonguldak'ta otomobiliyle yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedildiği öne sürülen terör gazisi, taburcu edildi.

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında 15 Nisan 1992'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan Hasan Özdemir'in (48) Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tedavisi tamamlandı.

Hasan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.

Bir günde 500 kişinin ziyaretine geldiğini, bu durumun kendisini gururlandırdığını anlatan Özdemir, "Ben bu kadar olacağını beklemiyordum, herkese çok teşekkür ederim. Bir hafta sonra kontrolüm var. Biraz iyiyim, idare ediyorum." diye konuştu.

Özdemir, işçilerin kendisiyle barışma isteğinin olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Böyle bir şey istemiyorum. Sadece hepsini kanuna ve adalete bıraktım. Onun için hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Gözümde sıkıntım var ve tedavim devam ediyor." ifadesini kullandı.

Olay

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada gittiği Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında 15 Nisan 1992'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan Hasan Özdemir, 10 Eylül'de Karaelmas Mahallesi'nde bulunan Zonguldak Özel Eğitim Meslek Lisesine ağabeyinin engelli oğlunu kayıt ettirmeye götürdüğü sırada yeni asfalt dökülen yola girdiği gerekçesiyle işçilerle tartışmıştı.

İşçiler tarafından darbedildiği öne sürülen Özdemir, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

Özdemir'in şikayeti üzerine gözaltına alınan iki işçi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan iki kişi, 12 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.