Zonguldak'ta gece saatlerinde bastıran kar etkili oldu - Son Dakika

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Zonguldak'ta gece saatlerinde bastıran kar etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerine tipi halinde yağan kar Zonguldak- Ankara yolunda etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmedi.

Zonguldak akşam saatlerinde tipi halinde yağan kar, Zonguldak - Ankara yolunda ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürürken ekipler yollarda küreme, tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler Zonguldak - Ankara uzun araçların geçişine izin vermezken sürücülere kar lastiği kullanmalarını ve zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını konusunda uyardı.