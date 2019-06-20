Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta gece yağmur etkili oldu
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Zonguldak'ta gece yağmur etkili oldu

1 saat önce

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Zonguldak'ta gece yağmur etkili oldu, System.String[]
ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur ve yoldaki su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Milli Egemenlik Caddesi'nde trafik bir süre tek şeritten verildi. Arızalanan bazı araçlar, yollarda kaldı.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:48 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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