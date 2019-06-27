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Zonguldak'ta genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma

30 dakika önce

Zonguldak'ta, iki yıl önce 16 yaşındaki kızın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma, System.String[]
Zonguldak'ta, iki yıl önce 16 yaşındaki kızın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden N.K'nin, ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaştı.
Kent genelinde yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi çalışmasında ekipler, N.K'nin kaybolduğu gün Zonguldak Limanı arkasında E.K. (20) ile görüştüğünü belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:54 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
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