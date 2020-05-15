Zonguldak'ta gençler, 42 gün sonra sokakta - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün dışarı çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca 4 Nisan günü yayımlanan genelgeyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında, 13 Mayıs'ta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için sokağa çıkabildi. Zonguldak'ta saat 11.00 itibarıyla soluğu dışarıda alan gençler, havanın da güzel olmasıyla sahile akın etti. Sokaklarda dolaşan gençler, dışarıda olmayı özlediklerini söyledi. ?