Zonguldak'ta gerçeği aratmayan trafik kazası tatbikatı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan 150 kişinin katılımıyla çoklu yaralının olduğu trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla ortak tatbikat gerçekleştirildi.

Ereğli Devlet Hastanesi bahçesindeki tatbikatta, senaryo gereği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçilerini taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu 40 maden işçisinin yaralandığı, bazı işçilerin sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Gelen ekiplerin senaryo gereği otobüslerin dışarısında ve içerisinde bulunan yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk ettiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Hastane Başhekimi Aylin Türkeli, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamasında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanan Ereğli Devlet Hastanesi Afet Planı dahilinde AFAD, UMKE, ambulans komuta merkezi, itfaiye, emniyet, jandarma ve hastane personelinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zaman zaman doğal afet, patlama, trafik kazası gibi çeşitli olumsuz durumlarda hastanelere çok sayıda yaralının başvurabildiğini anlatan Türkeli, "Bu tür durumlarda hastaneler olağan işleyişinin dışına çıkarak hastane afet planlarına göre hareket etmektedirler. Biz de trafik kazası sebebiyle hastanemize çok sayıda yaralının geldiğinin konu edildiği bir tatbikatta acil servisimiz başka olmak üzere tüm tetkik ve tanı birimlerinin kapasitelerini ve birimler arasındaki koordinasyonda meydana gelebilecek aksaklıkların tespitini hedefledik." dedi.

Başhekim Türkeli, daha sonra tatbikata katılan ve destek verenlere teşekkür etti.

Hastanede tedavi gören veya yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar ise tatbikat anlarını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.