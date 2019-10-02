Zonguldak'ta gerçeğini aratmayan tatbikat

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi ve itfaiyeden oluşan toplam 51 kişinin katıldığı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği maden işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışmasıyla hastaneye kaldırılan yaralılara yapılan makyajlar ve müdahaleler gerçeğini aratmadı.

Ereğli Devlet Hastanesi'nce 'Afet Planı' programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği maden işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Toplam 40 madencinin yaralandığı kazada, minibüslerdeki ve yollara savrulan yaralılara, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste hazır bekleyen doktorlar ve sağlık personelleri gelen yaralılara anında müdahale etti. Tatbikata yaralı işçi olarak katılanlara yapılan makyajlarda gerçeğini aratmadı. Tatbikattan habersiz acil servise gelen vatandaşlar, yaralıları görünce kazayı gerçek sandı. Ambulansların sirenlerini çala çala peş peşe geldiği acil servis önünde kazayı haber alarak gelen işçi yakınları da senaryo gereği ağladı. Bazıları da sağlık görevlilerine saldırdı.

Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli, tatbikatı her yıl düzenli olarak yaptıklarını söyledi. Amaçlarının tatbikata katılan ekiplerin bu tür kazalarda ne yapmalarını gerektiğini uygulamalı göstermek olduğunu ifade eden Dr. Türkeli, Tatbikatımızda gördük ki tüm ekiplerimiz olabildiğince kısa sürede olay yerine giderek yaralılara yardımcı olmuş ve hastaneye ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca çevredeki hastanelere sevkleri de sağlanmıştır. Zaman zaman maalesef doğal afetler, patlamalar trafik kazaları veya benzeri sebeplerle hastanelerimize kısa sürede beklenenden çok daha fazla yaralı başvurabilmektedir. dedi.