Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı - Son Dakika

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Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı
6 saat önce
Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı
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