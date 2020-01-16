Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı.

Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı

Zonguldak'ta gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi 13 yaralı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
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