Zonguldak'ta Göçük 1 İşçi Mahsur (2)
49 dakika önce
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı.
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu
'na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatı
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:44 Kaynak: DHA
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