Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Göçük 1 İşçi Mahsur (2)

Zonguldak'ta Göçük 1 İşçi Mahsur (2)

49 dakika önce

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı.

Zonguldak'ta Göçük 1 İşçi Mahsur (2), System.String[]
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, İşçi, Güncel
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