Zonguldak'ta göçükte ölen madencinin cenazesi Karabük'te defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta göçükte ölen madencinin cenazesi Karabük'te defnedildi - Son Dakika

Zonguldak'ta göçükte ölen madencinin cenazesi Karabük'te defnedildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi Karabük'te toprağa verildi.

Zonguldak'ta göçükte ölen madencinin cenazesi Karabük'te defnedildi, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi Karabük'te toprağa verildi.

Kilimli ilçesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Murat Ovaz'ın (40) cenazesi, Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine getirildi.

Ovaz'ın cenazesi, merkez camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengeller Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreni sırasında Ovaz'ın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenazeye, Ovaz'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kalmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Kalaycıoğlu'nun cenazesi 20 saat, Ovaz'ın cenazesi ise 24 saat sonra çıkarılmıştı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A. gözaltına alınmıştı.

Zonguldak, Kilimli, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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