Zonguldak'ta göçükte ölen madencinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Kilimli ilçesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Sebahattin Kalaycıoğlu (47) ve Murat Ovaz'ın (40) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kilimli ilçesine getirildi.

Burada madenciler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı. Daha sonra madenciler için Ulu Camisi'nde, öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Kalaycıoğlu'nun cenazesi, ilçede bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Murat Ovaz'ın cenazesi ise Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sebahattin Kalaycıoğlu'nun oğlu Keremcan Kalaycıoğlu'nun e Ovaz'ın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Öte yandan iki çocuk babası olan Kalaycıoğlu ve Ovaz'ın, emekli olmalarına rağmen maden ocaklarında çalıştıkları, Kalaycıoğlu'nun babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kalmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kalaycıoğlu'nun cenazesi 20 saat, Ovaz'ın cenazesi ise 24 saat sonra çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A. gözaltına alınmıştı.