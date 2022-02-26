ZONGULDAK'TA GÖLET TAŞTI, 4 EVİ SU BASTI - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA GÖLET TAŞTI, 4 EVİ SU BASTI

26.02.2022 15:12

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde göletin taşması sonucu 4 evi su bastı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde göletin taşması sonucu 4 evi su bastı. Evlerde mahsur kalanlar iş makinelerinin kepçesiyle kurtarıldı.

Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Cumayanı Mahallesi Mağara Sokak'ın yanında bulunan gölet yağmur yağışlarının ardından taştı. Suların yükselmesi sonucu 4 evi sular bastı. 10 ev de su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bir anda sular içerisinde kalan evlerde yaşayanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Haber verilmesi üzerine AFAD ve belediye ekipleri geldi.

İş makineleriyle su basan evlere ulaşıldı. Evlerinde mahsur kalanlar iş makinesinin kepçesine alınarak taşındı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri, ailelerin acil ihtiyaçları için çalışma başlattı.

ZONGULDAK'TA GÖLET TAŞTI, 4 EVİ SU BASTI
ZONGULDAK'TA GÖLET TAŞTI, 4 EVİ SU BASTI
ZONGULDAK'TA GÖLET TAŞTI, 4 EVİ SU BASTI

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Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Doğal göletin sularının yükselmesi nedeniyle 4 daire boşaltıldı

Çatalağzı, Zonguldak, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA GÖLET TAŞTI, 4 EVİ SU BASTI - Son Dakika


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