İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı

Kaynak: AA

Mehmet Baş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta gölgesine oturduğu minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika

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