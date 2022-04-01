Zonguldak'ta gönüllü gençler, köy okulunun bakımını yaptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta gönüllü gençler, köy okulunun bakımını yaptı

01.04.2022 17:18
Zonguldak'ta gönüllü gençler, köy okulunun bakımını yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gönüllü gençler, köy okulunun bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gönüllü gençler, köy okulunun bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ereğli Uzun Mehmet Yurt Müdürlüğündeki öğrenciler, "Hayata Renk Kat" sloganıyla "Gönüllü Eller" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında gençler, Toyfanlı Anaokulu'nun bakım ve onarımını yaptı, yurt personeli ve öğrenciler de okula kırtasiye, oyuncak ve eğitim materyali desteğinde bulundu.

Okulun bakımının yapılmasından memnuniyet duyan veliler ise öğrencilere ikramda bulundu.

Yurt müdürü Yıldız Okur, bir projeyi daha hayata geçirerek gönüllere dokunmanın hazzını yaşadıklarını belirterek, emeğe geçenlere teşekkür etti.

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Uzun Mehmet, Zonguldak, gençlik, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta gönüllü gençler, köy okulunun bakımını yaptı - Son Dakika


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