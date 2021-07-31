ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor - Son Dakika

Zonguldak'ta çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler tarafından 3 yılda yaklaşık 14 ton atık kitap ve kullanılmış defterlerden oluşan geri dönüşüm malzemesi toplandı.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk'ün öncülüğünde başlatılan çalışmada gönüllülerce, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından kitap ve kullanılmış defterler toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bu yıl da toplanan yaklaşık 3,5 ton malzeme, Zonguldak Merkez Dumlupınar İlkokuluna teslim edildi. Toplanan malzemelerin okul aile birliğince geri dönüşüm firmasına satılmasıyla okula gelir sağlanması amaçlanıyor.

Ferit Arslantürk, gazetecilere, hedeflerinin çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Çalışmayı 3 yıldır sürdürdüklerini anlatan Arslantürk, "Bu sene bizim için şu açıdan değerli. Ülkemizde son günlerde çeşitli yerlerde yangınlar çıktı. Birçok noktada milyonlarca hektar ağaç yandı. Topladığımız kitapları okul aile birliğine teslim ediyoruz. Satışına muhtarlık olarak karışmıyoruz, değerlendirmesini onlar yapıyorlar." diye konuştu.