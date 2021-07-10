Üye Girişi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi - Son Dakika

Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi

10.07.2021 17:12
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 63 madencinin mezarının bulunduğu "Armutçuk Maden Şehitliği" yenilenerek düzenli hale getirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 63 madencinin mezarının bulunduğu "Armutçuk Maden Şehitliği" yenilenerek düzenli hale getirildi.

Amelebirliği Başkanlığı, Ereğli Kaymakamlığı ve Kandilli Belediyesi iş birliğiyle Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında 1942'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 63 maden şehidinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi.

Çalışmalar kapsamında mezar taşları yenilendi, otlar temizlendi, çevre düzenlemesi yapıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, burada yaptığı konuşmada, geçmişine sahip çıkmayanların geleceğinin olmayacağını belirterek, "Zonguldak hem övüneceğimiz hem de üzüleceğimiz bir coğrafya ve ona Allah'ın verdiği 'karaelmas' nimeti. Dolayısıyla onu çıkaracağız, burayı vatan yapacağız. Zonguldak söz konusu olduğunda bunun muhalefeti, iktidarı olmaz. Bu yörelerin, toprakların insanlarıyız. Dolayısıyla hep birlikte çalışıyoruz, birlikte başaracağız, eksiklerimizi gidereceğiz." dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da kentin 5 binin üzerinde maden şehidinin olduğu bir kent olduğunu, şehitlere gereken önem ve değeri her zaman verdiklerini ifade ederek, bu acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

"Şehitlik ve mezarlıklar, geçmişimize sahip çıkma anlamında önemli"

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise ilk geldiklerinde burasının ot ve ağaçların içinde olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişimize sahip çıkma anlamında şehitlikler ve mezarlıklar son derece önemlidir. Madenlerde çalışan kardeşlerimiz için ne yapılsa azdır. Sayın milletvekillerinin Meclis'te çaba sarf ettiklerini biliyorum ama bu ülkenin geleceği, müreffeh bir seviyeye ulaşması için yerin binlerce metre altında üretim yapan bu kardeşlerimizin hakkının ve hukukunun sonuna kadar savunulmasından yanayım." ifadelerini kullandı.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel de kurumun var olduğu sürece kutsal ve mukaddes görevini üyelerin menfaatleri yönünde sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından maden şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Protokol üyelerine, içinde Armutçuk Amelebirliği Maden Şehitliği fotoğrafı olan çerçeve takdim edildi.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi, AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve maden şehitlerinin yakınları katıldı.

Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi

Zonguldak, Kandilli, Ereğli, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi 17:22 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu 17:10 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 16:50 Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış 16:32 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi 16:29 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir 15:09 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti 15:01 Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor 13:47 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor

Son Dakika Haberleri
17:45 Korkunç kaza geliyorum demedi! 35 yaşındaki Tatiana doğum gününde hayatını kaybetti
17:02 Filistin'deki son durum masaya yatırılacak! Erdoğan- Mahmud Abbas görüşmesi başladı
16:36 Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
16:31 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
16:28 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi
16:16 Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan gelen haberler iyi
16:03 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi
16:00 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
15:41 Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
Korkunç kaza geliyorum demedi! 35 yaşındaki Tatiana doğum gününde hayatını kaybetti Korkunç kaza geliyorum demedi! 35 yaşındaki Tatiana doğum gününde hayatını kaybetti         
17:45
TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı         
17:14
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti         
17:00
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada         
16:50
İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı         
16:31
PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler         
15:50
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı         
15:02
Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor         
13:57
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 18:04:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 63 madencinin mezarının bulunduğu şehitlik yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement