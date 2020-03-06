Zonguldak'ta, grizuda ölen 103 madenci anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta, grizuda ölen 103 madenci anıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta, grizuda ölen 103 madenci anıldı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında ölen 103 maden işçisi, kazanın 37'nci yıldönümünde törenle anıldı.

Zonguldak'ta, grizuda ölen 103 madenci anıldı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında ölen 103 maden işçisi, kazanın 37'nci yıldönümünde törenle anıldı.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde düzenlenen anma törenine, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve maden işçileri katıldı. Ölen maden işçileri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kozlu'da 3 Mart 1992'de ve Armutçuk'ta 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu facialarında havzanın adeta bir travma geçirdiğini söyledi. İdareciler olarak bu tür kazaların önlenmesi için tedbirleri her zaman almaları gerektiğini ifade eden Eroğlu, "Şartları, durumları yorumlayıp gerekli sağlıklı sonuçları çıkarıp hamleleri birlikte yapma zorunluluğumuz var. Uzuvlara zarar vermeyebilir, çok büyük travmatik kazalar ortaya çıkmayabilir. Yalnız vaka çalışması dediğimiz bir olay var. Mevcut yöneticiler ve kazaya maruz kalanlar sonuçlarını birlikte çıkaralım. Kurum olarak iş sağlığı ve güvenliği ağırlıklı olmak üzere gerçekten iyi bir yapılanmamız var" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de dünyanın en zor mesleklerinden birini yaptıklarını belirterek, "Bugün de taşkömürü dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri. Türkiye'nin de taşkömürüne ihtiyacı var. Ülkemiz ve milletimiz için güvenli ve verimli olarak üretmeye çalışıyoruz. Ancak yeterince üretmiyoruz. 2019 yılında 1500 arkadaşımız işe alınmasına rağmen şu anda TTK'da 7 bin 917 arkadaşımız çalışıyor. Bir yandan da emeklilikler sürüyor. TTK'nın norm kadro ve tam kapasite ile istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi için işçi alımında TTK Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmelidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, törenin ardından yer altına inerek, mesailerine başladı.


Türkiye, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:51 Kaynak: DHA
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