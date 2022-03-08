Zonguldak'ta "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" resim sergisi açıldı

08.03.2022 16:41
Zonguldak'ta "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" resim sergisi açıldı

Zonguldak'ta Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Zonguldak'ta Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" temalı sergide, 27 resim sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra eserleri inceledi.

Etkinliğe, Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sergi, 10 Mart'a kadar gezilebilecek.

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Zonguldak, Türkiye, Fatih, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' resim sergisi açıldı - Son Dakika


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