Zonguldak'ta gümrük kaçağı botoks malzemesi ve kozmetik eşya ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta gümrük kaçağı botoks malzemesi ve kozmetik eşya ele geçirildi

Zonguldak'ta, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen botoks malzemesi ve kozmetik eşya ele geçirildi.

Zonguldak'ta, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen botoks malzemesi ve kozmetik eşya ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Ro-Ro Limanı'nda yurt dışından gelen tırda arama yaptı. Ekipler, yaptıkları arama ve kontrol sonucunda, botoks malzemesi ve 82 kozmetik eşyası ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, bir şüpheli hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı.

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