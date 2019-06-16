Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta günlük kiralanan evlere denetim
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Zonguldak'ta günlük kiralanan evlere denetim

1 saat önce

Zonguldak'ta polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde, 4 kayıt dışı dairenin sahibine 59 bin 200 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ta günlük kiralanan evlere denetim, System.String[]
Zonguldak'ta polis ekiplerince günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde, 4 kayıt dışı dairenin sahibine 59 bin 200 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından günlük kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekiplerce, 57 dairenin kontrol edildiği denetimlerde 8 dairenin normal kontrat ile kiralandığı belirlendi. Bu arada kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralanan 4 evin sahibinin her birine 14 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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