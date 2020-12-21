Zonguldak'ta günlük vaka sayısı yarıya düştü, haritada kırmızı alan azaldı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, geçen kasım ayının son haftasında artış eğilimine geçen günlük vaka sayıları, son alınan tedbir ve kısıtlamalarla birlikte yarı yarıya düştü. Hayat Eve Sığar HES ) uygulamasında bulunan haritadaki kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

Kentte kasım ayının son haftasında, Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da vaka sayıları hızla arttı. Günlük 800'leri geçen vaka sayıları, alınan tedbir ve kısıtlamalarla düşüşe geçti. Son iki haftada günlük vaka sayıları yarı yarıya düşerek günlük 400'lerin altına geriledi. HES uygulamasında bulunan haritada ki kırmızı alanlar da yeşile dönmeye başladı. Kent merkezindeki kırmızı alan devam ederken bazı mahallelerde ki azalan vakalar HES uygulamasında da gözlendi. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, tedbirlere uymayı sürdürmeleri konusunda halkı uyarmaya devam ediyor. Filyasyon ekipleri de gece ve gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kısıtlama dışında kalan saatlerde de halkın yoğun olduğu bölgelerde sık sık denetim yapılıyor.