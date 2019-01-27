Zonguldak'ta Gürültü Çıkaran Araca Ceza
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyerek gürültüye neden olan araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyerek gürültüye neden olan araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gürültü yapan araç olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Efkan B'nin 45 RU 145 plakalı aracında yüksek sesle müzik dinleyerek gürültüye neden olduğunu belirledi.
Efkan B'nin kullandığı aracı durdurun ekipler, sürücünün 278 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğunu belirledi. Polis
ekiplerince otomobil trafikten çekilirken, sürücüye 4 bin 128 lira idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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