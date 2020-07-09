Zonguldak'ta güvenlik ve asayiş toplantıları yapıldı - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantılarda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler ile yapılacak denetimlerin yanı sıra orman yangınları ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi, Kurban Bayramı, düğün, nişan, kına, asker uğurlama gibi programlarda yanıcı patlayıcı havai fişek türü maddeler ile ateşli silah kullanımının önüne geçilmesi ve boğulma vakaları konularında alınacak tedbirler, yapılacak denetimler ile kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği görüşüldü.

Toplantıda görüş ve önerilerini dile getiren Vali Tutulmaz, tecrübelerini paylaştı.