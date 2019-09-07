Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı"
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı"

45 dakika önce

Zonguldak'ta, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta,

Zonguldak'ta, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Afetlere Hazırlık Yılı" tanıtımında duyurulan habersiz tatbikatlar kapsamında, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Erdoğan Bektaş, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelenve AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan'ın katılımıyla habersiz deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Şehrin afet müdahalesine hazırlık kapasitesi, yetenekleri ve becerilerinin imtihan edilmesi bakımından bu tatbikat çok büyük bir önem taşımaktadır. Depremin ya da afetin ne zaman geleceğini bilemeyiz. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetlere göre oluşturulan ve Yerel Düzey Afet Müdahale Planında bulunan hizmet gruplarının, görev ve sorumlulukları çerçevesinde afetin yönetileceği noktaya intikal sürelerini görmüş olduk."

Erdoğan Bektaş, Süleyman Soylu, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Hareketlenmeyi sağladık
İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'nun kayyum çıkışına cevap: Umursamıyorum Zorunlu deprem sigortası tarifesine zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:04:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, "Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]