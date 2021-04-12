Zonguldak'ta hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ile Hatice A, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Ramiz A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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