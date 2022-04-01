Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı

01.04.2022 18:56
Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde 15-31 Mart 2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve büro amirliklerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Asayiş suçlarından 62, narkotik suçlarından 1, kaçakçılık suçlarından 4, SİBER suçlardan 1 olmak üzere toplam 80 ayrı suçtan aranan 62 şahıs ekiplerce yakalandı. Haklarında 5 yıla kadar hapis cezası kararı verilen 32 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası kararı verilen 6 şahıs, 10 yılın üzerinde hapis cezası kararı verilen 1 şahıs olmak üzere toplamda 39 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslardan T.K.'nın kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası, N.B.'nin çocuğun nitelikli istismarı suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası, O.B.'nin hırsızlık-konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 8 yıl hapis cezası, B.Y.Y.'nin cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma-basit yaralama suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası, S.D.'nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı sıçından 7 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası, V.Ö.'nün bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası, S.T.'nin de hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Emniyet; il genelinde halkın huzuru için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceğini açıkladı. - ZONGULDAK

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Münir Karaloğlu, Zonguldak, 31 Mart, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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