ZONGULDAK - Halatın çarpması sonucu denize düşen Azeri gemi personeli kayboldu - Son Dakika

ZONGULDAK - Halatın çarpması sonucu denize düşen Azeri gemi personeli kayboldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gemide çalıştığı sırada halatın çarptığı Azeri personel, denize düşerek kayboldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gemide çalıştığı sırada halatın çarptığı Azeri personel, denize düşerek kayboldu. Ereğli Bozhane Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı "Ünzile Ana" isimli kuru yük gemisinde kopan halatı onarmaya çalışan Anar Oruçoğlu (22), başka bir halatın çarpması sonucu gece saatlerinde denize düştü. Gemi personeli, durumu Ereğli Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bildirdi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, Oruçoğlu bulunamadı. Denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, sac yüklü geminin hava muhalefeti nedeniyle Bozhane Limanı'ndan çıkamadığını belirterek, kopan halatı onarmak isteyen Azeri uyruklu bir personelin başka bir halatın çarpması sonucu denize düştüğünü söyledi. Posbıyık, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına devam edileceğini söyledi. Öte yandan Azeri personelin denize düşme anı, Ereğli Belediyesi Liman Hizmetleri Müdürlüğünün güvenlik kamerasına yansıdı.

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