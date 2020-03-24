Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadını aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadını aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi... - Son Dakika

Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadını aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi...

6 saat önce

Zonguldak'ta kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne yatarak hareket etmesini engelleyen yaşlı kadını videoya çektiği ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadını aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi..., System.String[]

Zonguldak'ta kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne yatarak hareket etmesini engelleyen yaşlı kadını videoya çektiği ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaşında olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmadı. Bunun üzerine söz konusu kadın, yolda minibüsün önüne yatarak hareket etmesini engelledi.

Bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında söz konusu videoya ilişkin habere rastladı.

Siber polislerce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında değerlendirilen videoya konu olayın, Zonguldak Halk Otobüsleri durağı civarında yaşandığı tespit edildi.

Otobüse ait kamera kaydını da inceleyen ekipler, videoyu çeken kişi ile görüntülerde "Benden uzak dur. Sende korona var." diyerek yaşlı kadından kaçan kişiyi belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

Buradaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Turanlı makamında ağırladı

Öte yandan yaşlı kadını makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından "Zonguldak'ta 'Ümmü Hüreyre' olmak dışında hiçbir derdi yokmuş, öğrendik. Kedilerin annesi teyzemiz, artık bizim Vefa Timlerimizin de annesi. Bu zorlu günlerde duasını aldık, himayemizdedir. Yakasında rozetimiz var, artık oradan tanırsınız." paylaşımını yaptı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:12 Kaynak: AA

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