Zonguldak'ta hastanede yangın tatbikatı

Zonguldak'ta devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde, UMKE ve Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin 5. katındaki yoğun bakım bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden hastane personeli ve vatandaşlar, durumu bildirdikleri itfaiye ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Hastane görevlileri tarafından bazı hastalar 3. kata tahliye edildi.

Senaryo çerçevesinde hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangından etkilenenleri ve yaralıları merdivenle binadan tahliye etti, UMKE ekipleri de ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti.

"Biz elimizden gelen tedbiri yapmak zorundayız"

Hastanenin başhekimi Hasan Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı anda iki tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, bunlardan birincisinin hastaneye başvuran 100'ün üzerinde griple gelen vaka, diğerinin de yangın tatbikatı olduğunu söyledi.

"Tedbir bizden takdir Allah'tan." diyen Tosun, şöyle devam etti:

"Bu gibi tatbikatlar çok ciddi bir öneme sahip. Günümüzde iş güvenliği artık Sağlık Bakanlığı'nın olmazsa olmazı. Sağlık Bakanlığı bu konu üzerinde çok ciddi şekilde duruyor çünkü hastaların canı bize emanet. Biz hem sağlık hizmetini vermek zorundayız hem de iş güvenliği açısından da elimizdeki tüm olanakları seferber etmek zorundayız. Tatbikatlarla bu işi sıcak tutmamız lazım. İleride böyle bir şey geldiği anda hazırlıklı olmalıyız."