Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira satışa çıkarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, hatalı basım 100 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi.

Yazgan, paranın sahte olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Parayı satıp oğluma bir araba almak istiyorum. İnternette araştırdım, 50 lira baskı hatalı paranın 75 bin liraya satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de isteyene 100 bin liraya satmayı düşünüyorum. Satabilirsem bu parayla oğluma araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.