Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Havaya Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta Havaya Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde havaya tabancayla ateş açtığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Havaya Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde havaya tabancayla ateş açtığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda havaya tabancayla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde boş kovan bulan polis, silahı kullandığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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