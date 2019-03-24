Zonguldak'ta Havaya Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde havaya tabancayla ateş açtığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde havaya tabancayla ateş açtığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
'nda havaya tabancayla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde boş kovan bulan polis, silahı kullandığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:42 Kaynak: AA
Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti
Saadet Partisi Seçim Bürosu Önünde Rastgele Ateş Açıldı: 1 Yaralı
'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı