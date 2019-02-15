Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta "Hayır Çarşısı" Açıldı

Zonguldak'ta "Hayır Çarşısı" Açıldı

1 saat önce

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 'Hayır Çarşısı' açıldı.

Zonguldak'ta
Zonguldak Valiliği ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 'Hayır Çarşısı' açıldı.

Gazipaşa Caddesi'nde açılan ve 15 - 20 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek olan "Hayır Çarşısı" sivil toplum üyeleri tarafından yapılan hamur işi yemekler gelen vatandaşlara satılıyor. Elde edilen tüm gelir, AFAD Başkanlığı aracılığıyla Yemen'deki muhtaç insanlara ulaştırılacak. Açılış törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yavuz, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualar edilerek açılan kermesin açılışında konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Gönlü zengin Türk halkı niye biz bunlara bakıyoruz demedi. Yemen, bizim Türkülerimizin hissiyatımızın tarihimizin önemli unsurlarından bir tanesidir. Orada insanlar açlıktan ölüyor. Dirilelim diye hesaplar yapıyor. On binlerce insan mağdur oluyor. Bizim de elimizden gelen sadece yardımcı olmaktır. Yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Katkı veren destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler tarafından "Hayır Çarşı" sının açılışı yapılarak kermes gezildi. Bugün açılışı yapılan Hayır Çarşısının 20 Şubat tarihine kadar açık kalacağı elde edilen gelirin Yemen'de iç savaş nedeniyle açlık çeken Müslümanlara ve mazlumlara yardım olarak gönderileceği belirtildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:50 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı

Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:44:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta "Hayır Çarşısı" Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]