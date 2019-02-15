Zonguldak'ta "Hayır Çarşısı" Açıldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın destekleriyle sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Yemen'e yardım kermesi kapsamında "Hayır Çarşısı" açıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın destekleriyle sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Yemen'e yardım kermesi kapsamında "Hayır Çarşısı" açıldı.



Vali Erdoğan Bektaş, Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen "Hayır Çarşısı" açılışında yaptığı konuşmada, kermesten elde edilecek gelirin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla Yemen'deki halka ulaştırılacağını söyledi.



"Bizim milletimizin özelliğidir, dünyanın neresinde bir sıkıntı, açlık, fukaralık, yoksulluk varsa orayla ilgilenir ve kafasının arkasında bir hesabı yoktur. Bu bizim milletimizin yüce gönüllüğünün bir gereğidir." diyen Bektaş, "Yemen'de olan biten konusunda herkesin bir hesabı var bizim de bir hesabımız var. Bizimi hesabımız, oradaki yoksul insanlara, muhtaçlara, fukaralara, ölümlere, çocuk ölümlerine karşı insanlığımızın gereğini yapabilmektir. Başka hesabımız yoktur. Katkısı geçen, ön ayak olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıdaki vatandaşın katıldığı çarşının açılışı dualarla gerçekleştirildi.

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