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Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor - Son Dakika

Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor

03.06.2021 14:31

Yarın Zonguldak'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında vereceği müjdeler nedeniyle kentte heyecan yaşanıyor. Yoğun bir hazırlık yapıldığı bilinen Zonguldak'ta, dört bir yan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Zonguldak'ta yapacağı ziyaret öncesi hazırlıklar sürüyor. Hazırlıklar kapsamında, ana caddelerdeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. Erdoğan'ın geçiş güzergahlarında bulunan reklam panolarında ise "Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize hoş geldiniz" yazılarına yer verildi.

Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor

"MÜJDEYİ TÜM ÜLKE HEYECANLA BEKLİYOR"

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, hazırlıkların devam ettiğini ve hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini aktaran Tosun, "Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi tüm ülke heyecanla bekliyor. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşallah hem bölgemiz hem de Türkiye'miz için Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle beraber yarın güzel bir gün yaşayacağız." diye konuştu.

Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor

"CUMHURBAŞKANIMIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Kentte lokanta işletmeciliği yapan Hüseyin Bozacıoğlu da Cumhurbaşkanının kente gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız önemli bir iş için geliyor. Camimiz gururumuz oldu, kentimizin çehresini değiştirdi. Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi de heyecanla bekliyoruz. İnşallah kentimiz ve herkes için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor

Kent sakinlerinden Veysel Yıldırım ise Uzun Mehmet Camisi'nin kent ve Karadeniz için bir gurur vesilesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve caminin açılışını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zonguldak, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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