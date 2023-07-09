Zonguldak'ta heyelan anı kamerada - Son Dakika
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Zonguldak'ta heyelan anı kamerada

09.07.2023 14:05

Zonguldak'ta sabah saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından yeni heyelanlar meydana geldi. Ekipler, kapanan yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak-İstanbul karayolunda Zonguldak istikametine doğru olan yol trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Heyelanlar nedeniyle acil durumu ve hastası olan araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, güzergah boyunca meydana gelen çok sayıda heyelanı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta heyelan anı kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde karayolunda meydana gelen heyelanın yeni heyelanlar meydana geldi. Ekipler kapanan yolu açma çalışmaları temizliyor.

Zonguldak- İstanbul karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından Zonguldak istikametine meydana gelen heyelanın ardından ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak istikametine ulaşım trafiğe kapatıldı. Acil durumu ve hastası olanların haricinde araçların geçişine izin verilmedi. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Güzergah boyunca büyüklü küçüklü çok sayıda heyelan meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta heyelan anı kamerada - Son Dakika


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