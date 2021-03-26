Zonguldak'ta heyelan korkuttu - Son Dakika

ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle tek katlı evin arkasındaki istinat duvarı yıkıldı. Heyelan, sokakta tedirginliğe neden oldu.

Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Mercan Sokak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kayan toprak Yaşar Kurtoğlu'na ait evin istinat duvarını yıktı. Evin yan duvarına yaklaşan toprak nedeniyle Kurtoğlu ailesi tedirginlik yaşadı. Aynı sokaktaki diğer evler de heyelan nedeniyle korku yaşadı. Yaşar Kurtoğlu, gece duyduğu sesin ardından heyelanı fark ettiğini söyledi. İstinat duvarının büyük bir gürültüyle yıkıldığını belirten Kurtoğlu, "Bir anda duvar göçtü. Burada 5-6 hane var. Yolumuz olmadığı için burada sıkıntı var. Burada bulunan direk kırılmak üzere. Korkuyoruz, zor yatıyoruz. İnsanlar bu yolu kullanamadığı için başka yerlerden dolaşmak zorunda kalıyor. Duvarlarımız çökmek üzere." dedi.Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekiplerinin heyelan bölgesinde incelemede bulunduğu öğrenildi.