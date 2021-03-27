Zonguldak'ta heyelan bir evin istinat duvarını yıktı - Son Dakika

Zonguldak'ta heyelan bir evin istinat duvarını yıktı

ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle tek katlı evin istinat duvarı çöktü.

Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Mercan Sokak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kayan toprak Yaşar Kurtoğlu'na ait evin istinat duvarını yıktı. Evin yan duvarına yaklaşan toprak nedeniyle Kurtoğlu ailesi tedirginlik yaşadı. Aynı sokaktaki diğer evlerde heyelan nedeniyle korku yaşadı. Yaşar Kurtoğlu, gece duyduğu sesin ardından heyelanı fark ettiğini söyledi. İstinat duvarının büyük bir gürültüyle göçtüğünü söyleyen Kurtoğlu, "Bir anda duvar göçtü. Burada 5-6 hane var. Yolumuz olmadığı için burada sıkıntı var. Burada bulunan direk göçmek üzere. Korkuyoruz, zor yatıyoruz. İnsanlar bu yolu kullanamadığı için başka yerlerden dolaşmak zorunda kalıyor. Duvarlarımız göçmek üzere." dedi.

Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekiplerinin heyelan bölgesinde incelemede bulunduğu bildirildi.