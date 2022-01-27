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Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı - Son Dakika

Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı

27.01.2022 13:18
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı

İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü.

ZONGULDAK- İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.


- Zonguldak
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı
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Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı - Son Dakika
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