Zonguldak'ta heyelan korkuttu - Son Dakika

Zonguldak'ta heyelan korkuttu

ZONGULDAK'ta etkili olan yağmur nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu alandaki yamaçta meydana gelen heyelan korkuttu.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde ise Zonguldak 100. Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, terminalin içine doğru düştü. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular korku yaşadı. Maddi zararın meydana geldiği terminal binası ve çevresinde belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ekipler, iş makinesiyle temizlik çalışması yaptı.

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyelanın meydana gelmesiyle hemen güvenlik tedbirlerini aldıklarını anlatan Deniz, "Terminalimizin üst tarafında heyelan oluştu. Heyelanın oluşmasıyla beraber ekiplerimiz gerekli temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Gerekli önlem ne ise yapılacaktır. Aynı bölgede geçtiğimiz senelerde de böyle bir olay gerçekleşmişti. Yoğun yağıştan dolayı toprakta bir yumuşama olmuş bu nedenle de heyelan oluştu. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız veya bir yaralımız yok. Sadece terminalde birazcık maddi hasar var. Bunu da en kısa zamanda çözeceğiz" dedi.