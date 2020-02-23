Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı

7 saat önce

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle bir binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı, System.String[]

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle bir binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde toprak kaymasına yol açtı.

Heyelanın ardından bölgede ekipler tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu risk altındaki 3 katlı bina boşaltılarak, çevresine güvenlik şeridi çekildi. Binadaki 9 kişinin güvenli konutlara yerleştirileceği bildirildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurla birlikte mahallede heyelan olduğunu belirterek, "9 kişinin yaşadığı binayı arkadaşlarımız inceledi. Geçici bir boşaltma vereceğiz çünkü heyelan devam ediyor. Tedbirleri aldıktan sonra aileler tekrar evlerine dönebilecek." ifadelerini kullandı.

Bina sakinlerinden Ali Kaya da toprağın kaymasıyla korktuklarını anlatarak, "Ev çöker ve kayar diye korkuyoruz. Ben dışarıda duruyorum. Evin etrafında geziyorum." diye konuştu.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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