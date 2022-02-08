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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

08.02.2022 10:10
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolundaki kaya ve toprak parçalarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolundaki kaya ve toprak parçalarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ilıksu mevkisinde 5 Şubat'ta karların erimesiyle meydana gelen heyelanın ardından toprak ve kaya parçaları yola sürüklenmişti.

Ulaşıma kapanan İstanbul istikametinin trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda iş makinesinin çalışma yaptığı bölgeden geçecek araçlar, ekiplerce farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Ekiplerin kaya ve toprak parçalarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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