Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Zonguldak'ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı
Zonguldak- İstanbul karayolu ulaşıma kapandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.
Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağmurun ardından Alaplı- Akçakoca karayolunda heyelan meydana geldi.
Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçalarının dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri Akçakoca yönündeki tünel içinde çift yönlü verildi. Karayolları ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: İHA
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