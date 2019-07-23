Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hint keneviri ele geçirildi; 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta Hint keneviri ele geçirildi; 2 gözaltı

4 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belediye meclis üyesine ait bahçede 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zonguldak'ta Hint keneviri ele geçirildi; 2 gözaltı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belediye meclis üyesine ait bahçede 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yapılan aramada uzun namlulu havalı tüfek de bulunurken, bahçede çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akyamaç köyündeki arsada yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Jandarma bölgeye düzenlediği operasyonda, ekili olan 65 kök keneviri ele geçirdi. Kenevirler sökülürken, arsanın bahçıvanlığını yapan Y.G. ve K.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada ise bir miktar kenevir, ruhsatsız uzun namlulu havalı tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.
Bahçenin Zonguldak Belediye Meclis Üyesi olan O.D., tarafından bir süre önce bir köylüden kiralandığı öğrenildi. Bahçede ele geçirilen kenevirler imha edilirken, ele geçirilen silaha da el konuldu. Y.G. ve K.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, kenevirlerinin bahçıvanlar tarafından ekilmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.


Zonguldak, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hint keneviri ele geçirildi; 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]