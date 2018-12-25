Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

Çaycuma ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Çaycuma ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.



Ekipler yaptıkları incelemede, hırsızlık olayına 32 yaşındaki Fikret B'nin karıştığını belirledi.



Ekiplerce, gözaltına alan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 kolye, 1 gram 22 ayar altın, 1 altın bilezik, 1 erkek saati, 40 avro ve hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen 3 tornavida ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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