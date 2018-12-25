Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası

59 dakika önce

Çaycuma ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Hırsızlık İddiası, System.String[]
Çaycuma ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemede, hırsızlık olayına 32 yaşındaki Fikret B'nin karıştığını belirledi.

Ekiplerce, gözaltına alan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 kolye, 1 gram 22 ayar altın, 1 altın bilezik, 1 erkek saati, 40 avro ve hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen 3 tornavida ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:52 Kaynak: AA

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